Vagy hát igazából nem tudom, hogy rossz-e vagy jó, mindenesetre az első nemzetközi "Mikulás-felmérés" szerint a gyerekek általában nyolcéves korukig hisznek a Mikulásban.

A tanulmányt Chris Boyle, az Exeteri Egyetem pszichológusa jegyzi, aki világszerte faggatott embereket arról, hogy miként változott a véleményük a Mikulással kapcsolatban, és változott-e a szüleikbe vetett hitük miután megtudták, a Mikulás nem az, akinek gondolták.

A professzor összesen 1200 választ kapott a kérdésekre, és elég érdekes dolgok derültek ki:

a válaszadók 34 százaléka kívánja azt, hogy bárcsak még mindig hihetne a Mikulásban;

50 százalék viszont annak örül, hogy már nem hisz benne;

a válaszolók 34 százaléka mondta, hogy azért viselkedett jobban gyerekként, mert hitt a Mikulásban;

47 százalékra viszont semmilyen hatással nem volt.

A kutatásból az is kiderült, hogy hiába vesztették el 8 éves koruk körül a hitüket a Mikulásban az emberek,

a legtöbben mégis úgy tettek, mintha hinnének benne

A megkérdezettek 30 százalékának egyébként komoly törést okozott a felismerés, ennyien mondták ugyanis, hogy ez a felnőttekbe vetett hitüket is megingatta. Kiderült emellett az is, hogy nagyjából ugyanennyien nem merték bevallani saját gyereküknek, hogy nincs Mikulás, mikor rákérdeztek náluk.

Pár napja amúgy mi is írtunk a Mikulás rettentően izgalmas újragondolási kísérletéről, amiben önöket is megkérdeztük az ügyben, és kiderült, hogy az Index olvasói még az eredeti felmérésnél is hevesebben utasítják el az öreg fószer-imidzs megváltoztatását.

(MTI)