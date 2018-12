Jövőre meg fog újulni az egyik legklasszabb közösségi művészeti oldal, a Köztérkép (remélem nem árultam el vele valami iszonyú nagy titkot). Most épp egy olyan szolgáltatás fapados verzióját van szerencsém tesztelni, hogy értesítést kapok az új műlapokról. Magyarán arról, amikor valaki egy új szoborról tölt fel információkat és képeket.

Így pottyant be ez az alkotás is Szalkszentmártonról. Először elképzelésem sem volt, mi ez, amikor ránéztem a bélyegképére, a mű címe – Hirdetőtábla – pedig végképp összezavart. Aztán végignézve a képeket, rájöttem, hova lehet ragasztgatni a hirdetéseket, és egyáltalán mit is ábrázol az egész.

Bakos Gyula "szobrára" valószínűleg nem véletlenül került a lúdtoll. Mint arra a műlapgazda, Pinczés Sándor felhívja a figyelmet, a hagyomány szerint "Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal." Szóval a toll alighanem a község névadójára utal.

A Szalkszentmártonon élő szobrásznak, amúgy több alkotása is van a településen, például egy kivételesen cifra buszmegálló.