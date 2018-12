Valószínűleg ők is eléggé meglepődtek amúgy azon, hogy miután síelés után a GPS-re bízták magukat, hamarosan ismét a sípályán kötöttek ki, ahol amúgy 80 métert haladtak, mielőtt a mély hóban végleg megfeneklettek volna.

A két magyar amúgy a kapruni szállására igyekezett eljutni, a végzetes hóba ragadás után pedig telefonon hívtak segítséget, ami hamarosan meg is jött, a helyi tűzoltók képében. Az autót egy csörlővel sikerült is kihúzni a pályáról, a tűzoltók pedig utána még a helyes utat is elmagyarázták, így pedig már sikerült is hazakeverednie a síelőknek.

Fotó: FF-Mühlbach

Ez se lehetett túl jó élmény, de legalább nem jártak úgy mint három amerikai januárban, akik a Waze miatt hajtottak rá egy befagyott tóra.

(via)