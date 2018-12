Legalábbis karácsonykor, legalábbis ha minden igaz. A városban a karácsonyi hangulatot azzal igyekeznek fokozni, hogy délutánonként a főtéren karácsonyi dalokat játszanak. Az eredeti playlisten negyven dal volt, húsz angol és húsz román nyelvű, de egy ottani magyar aktivista elérte, hogy az ott élő magyarok saját anyanyelvükön is hallgathassanak karácsonyi számokat – írja a Székelyhon.ro (hivatalos adatok szerint a marosvásárhelyiek mintegy 43 százaléka, több mint 56 ezer ember tartozik a magyar kisebbséghez).

Fotó: Haáz Vince / szekelyhon.ro

A városháza eredetileg úgy tervezte, hogy csak jövő karácsonykor kerülnek fel a listára a magyar számok, de végül úgy tűnik, már most hétvégén szólhatnak magyar nyelvű dalok is a székelység egyik kulturális központjának is számító városban. A civil kezdeményezés elindítója, Kodok Márton összesen 56 számból álló listát adott le – ezek mind jogtiszta dalok, de ha magyarországi kiadók, együttesek támogatni akarják őket további számokkal, és erről nyilatkozatot küldenek neki, akkor bővülhet is a kínálat –, ám azt nem tudni, hogy ebből hány kerül fel a karácsonyi playlistre.