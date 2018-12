Karácsonyfát ritkán állít az ember, ezért csak jó lassan alakul ki a rutin, hogy miként lehet egy fát úgy egyenesben tartani, hogy hiányzik róla az, ami egyébként a természetben egyenesben tartja (gyökér). Adná magát a karácsonyfatalp, de nyilván mindenkinek ismerős az a kétségbeeséssel keveredő düh, amikor egy alkalmatlan eszközzel akar belefaragni egy fát egy alkalmatlan tartóba abból a célból, hogy a fa két héten át a lakás dísze legyen, lehetőleg úgy, hogy még csak fel sem borul, de legalábbis nem borul fel a felállítástól számított 1-2 órában. Közben egyre nő a stressz, a vendégek mindjárt érkeznek, a fa még a harmadik próbálkozás után is csak nagyon sandítva tűnik egyenesnek, meg egyébként is ezer más dolgot kellene csinálni.

28 Galéria: Így bénáztak idén olvasóink a karácsonyfával 2. rész Fotó: Olvasónk, Kata / Index

Tavaly rengeteg fafaragással és faállítással bénázó olvasónk jelentette fel magát, így ismerve be azt, hogy technika órán rossz végén fogta a kalapácsot. Úgyhogy ennek örömére idén is meghirdetjük a játékunkat! Nézze végig a galériát a tavalyi indulókból, és ha úgy érzi, kellően béna megoldással tudta betenni a nappali sarkába a fát, ne habozzon, küldjön nekünk képet róla! Esetleg egy rövid leírást is a szenvedéseiről.