Majdnem öt évet éltem Borsod és Abaúj és Gömör és Kishont és Zemplén ésatöbbi szívcsakrájban, de a karácsonyt sosem töltöttem ott. Persze lehet, hogy akkoriban, a kilencvenes évek első felében még nem is volt ilyen karácsonyi adventi villamosa Miskolcnak, de most van. Méghozzá igazán szép darab, bizonyára megfelelő gyógyír azoknak, akik imádják a villamosokat, és amúgy igen szomorúak, hogy a városban úgy van két villamosvonal van, hogy az valójában csak egy vonal plusz két állomás. (Miközben az ötvenes években, de még 1964-76 között is öt villamosvonala volt a városnak, köztük egy 0-s számozású járat is.)

Szóval a miskolci adventi villamos, amiről Anna kolléganőnk instagramján láthatnak minigalériát, igazán impozáns látvány. Ahogy a posztban olvasható, van benne kandalló és karácsonyfa, de még kanapé és telefon is, kívülről pedig jégcsapok díszítik az átalakított régi Tátra villamost.