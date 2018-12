Egészen bizarr új trendről számol be a The Atlantic cikke, egyenesen a feltörekvő instagrammer és youtuber sztárok, sztárocskák, és sztárocska-wannabek világából. Miután éveken át megvetés övezte azokat, akik a népszerűségüket aprópénzre váltják, és a világmegváltó gondolataik helyett reklámokat posztolnak, most megfordult a világ, és azok tesznek ki reklámposztokat, akiknek ezért nem is fizetnek.

Hogy miért? Azért, hogy úgy tűnjön, van akkora reklámértékük, hogy megszponzorálja őket valaki, és ezt látva más hirdetők nagyobb eséllyel keressék meg őket. Valóságos művészete alakult ki annak, hogyan kell úgy megfogalmazni úgy egy szöveget, hogy éppen csak annyira tűnjön reklámszagúnak, hogy hihető legyen, hogy valódi hirdetés, amit úgy próbál valaki megfogalmazni, hogy minél kevésbé tűnjön valódi hirdetésnek.

Nehéz az influencerek élete, na.