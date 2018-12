Arzuw (álom) címmel jelent meg Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenisztán diktátorának legújabb slágere, amelyben közreműködik a saját unokája is. A dalszöveget maga a diktátor írta, ráadásul rögtön három nyelven, angolul, németül és türkménül. Először essünk túl rajta:

A Fásy Mulató legsötétebb pillanatait idéző dalt és videót a közeledő újév tiszteletére készítették, amit december 21-én élőben elő is adtak az összegyűlt politikusok, diplomaták, nagykövetek és fontos közéleti szereplők valószínűleg legnagyobb örömére.

Gurbanguly Berdimuhamedovtól egyébként nem áll távol a popzenei szerepvállalás, 2015-ben például megjelent tőle a Go, Go, Go Turkmenistan! című hazafias dal, ami később a 2017-es Ázsiai Játékok himnusza lett Türkmenisztánban. De idén tavasszal is jelentkezett egy új dallal, méghozzá a Karakum című egykori szovjet slágerrel.

De ami ennél is durvább, hogy a türkmén diktátor még a rappel is megpróbálkozott korábban: