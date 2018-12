Legutóbb 2017 márciusában került ki fotó arra az Instagram-fiókra, amely a több Orbán Viktor-fiók közül a valódinak tűnik (a bióban link van a miniszterelnök Facebook-oldalára, több mint 26 ezer követő, fotók a Fidesz pártkongresszusáról, de például 2015-ből az olimpiai pályázat bejelentéséről is, követői között van a budapesti brit nagykövet is).

Ezen az utolsó képen a párt 29. születésnapját ünneplő sütemények szerepelnek. Nem tudom, valaki elvesztette-e Orbán Insta-jelszavát, vagy valójában ez se az ő fiókja volt, csak egy rajongója készítette, aki azóta nyugatra menekült az érkező migránsáradattól rettegve.

Ami viszont biztos: a kommentelők a mai napig megtalálják a fiókját, nemcsak a legutóbbi, hanem korábbi posztjai alatt is. Így mostanra már megjelent itt is az O1G-zés, más képeinél a diktátorozás, emlegetik a stadionépítéseit, a migránsozást és Putyin kapcsán a talpnyalózás és pincsikutyázás is előfordul.

Nem tudom, de ha én a kormányzati kommunikációval foglalkoznék, ezt aligha érezném kommunikációs sikertörténetnek – de persze ki tudja, mi a fideszes-kormányzati agytröszt Instagram-stratégiája.