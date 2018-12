Budapest 2 fok, Budapest 3 fok, Budapest 4 fok. Az utóbbi van a legészakabbra – és legkeletebbre is és ebben az esetben ez is számít – ez a miénk, és ez a legmelegebb is.

Hiába van a georgiai – nem a grúziai-georgiai-szakartvelói, hanem az amerikai – nagyjából olyan szélességi körön, mint Algír, vagy Tunisz Észak-Amerika nagy része télen nem olyan enyhe, mint a Golf-áramlattól elkényeztetett Európa. New York például Athén magasságában van, tessék összevetni egy görög telet a New York-ival. (Jó, most épp pont nincs nagy különbség, Athénban 8 fok van, New Yorkban 1, de az Akropoliszt ritkábban éri hó, mint a Central Parkot.)

A georgiai Budapestnél nem sokkal enyhébb a Missouri állambeli Budapest időjárása, igaz, ott a 3 fok után a héten még 10 fok is lehet.

Igazán enyhe időért Budáig kell menni. Ott most 18-20 Celsius fok van. Mármint a texasi Budán.