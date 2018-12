Meglehetősen pechesen indult egy amerikai tanulópilóta első éles repülése, miután motorhiba miatt kényszerleszállást kellett végezniük. Az Independent írja, hogy a meghibásodás miatt az egyik oktatónak kellett letennie a gépet, méghozzá az egyik alabamai autópályán.

A szemtanúk szerint a pilóta hiba nélkül tette le a gépet úgy, hogy közben sikerült kikerülnie a forgalmat és egy nagyobb táblát is. Az esetet megörökítette egy hazafelé tartó család, akiknek az autója előtt landolt a gép.

This small Cessna landed on a crowded I-20 W in Christmas traffic. He barely missed a few cars and landed perfectly. The two men inside said it was a student pilot’s first flight and they had engine failure. They were remarkably calm. The student was the first to exit the plane. pic.twitter.com/Rg9zchqbEk