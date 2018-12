27 éve hivatalosan is véget ért a Szovjetunió, miután a törvényhozás – a Szovjetunió Legfelső Tanácsa, illetve annak maradéka, azaz az orosz és az öt közép-ázsiai tagköztársaság képviselői – utolsó ülésükön, december 26-án kimondták az ország megszűnését, illetve a szépségtapaszként kitalált Független Államok Közösségének megalakulását. Persze a szétesés már jóval korábban megkezdődött a többi egykori tagállam kiválásával, függetlenségük deklarálásával, decemberben már a formálisan még Szovjetunión belüli, de lényegében már független országokat képviselő ukrán – Leonyid Kravcsuk – belarusz – még nem Alekszandr Lukasenko, hanem Sztanyiszlav Suskevics – és orosz – Borisz Jelcin – elnökök már kimondták a Szovjetunió megszűnését, de még szükség volt arra is, hogy a parlament is bólintson, tehetetlenségi ereje hatására.

Így Szovjetunió épp 69 évet élt, a hivatalos, 1922 decemberi megalakulástól számolva.

Ezzel a kommunista államok élettartamának rangsorában az egykori szuperhatalom – ami azért mindig is erős földrajzi korlátok között volt értendő – már csak a harmadik.

Először Észak-Korea előzte meg, tavaly ősszel – a "kommunista monarchia" azóta már a 71. évébe lépett, idén ősszel pedig az 1949 szeptemberében megalakult Kínai Népköztársaság hagyta le az egykori nagy testvért, akinek orosz jogutódja már csak kistestvérnek érzi magát a csaknem tízszer népesebb, hatszor akkora gazdasági erőt mutató Kínával szemben.

A Szovjetunió a bronzérmet valószínűleg már megőrzi. Kuba a maga 59 évével még esélyes lenne, de az ottani változások, Fidel Castro halála, az új alkotmány elfogadása miatt már bizonyos, hogy a szigetország nem éri meg a rendszer hetvenedik évét deklaráltan kommunista államként.

Egyébként 125 éve épp azon a napon született Mao Ce-tung, amely után 98 évvel megszűnt a Szovjetunió!!! Véletlen? Aligha!