Karácsony utolsó napján fénysebességgel söpört végig a twitteren a felismerés, hogy a Reszkessetek betörők emblematikus jelenetében felhasznált gengszterfilm bizony egyáltalán nem létezik. Ez az a rész, amikor Kevin felhangosítja a filmet, hogy a pizzafutár is hallja a tartsd meg az aprót te mocskos állat című mondatot.

Ez sokaknak olyannyira újdonság volt, hogy még a Kevint alakító Macaulay Culkin is megerősítette szerda este, abban a tudatban nőtt fel, hogy a részletet egy létező régi filmből emelték át. Az Angels With Filthy Souls fantázianevet viselő kamufilm egyébként az 1930-as évek gengszterfilmjeit parodizálja, és a második Reszkessetek betörőkben is lehet látni egy részletet a kamufolytatásból.

A nagy meglepődáshullámot egyébként Seth Rogen indította útjára karácsonykor twitterén nagy hüledezések kíséretében.