Hár arra, hogy elmenjek Disneylandbe és Disney Worldbe, felülni a Star Wars: Millennium Falcon - Smugglers Run hullámvasútra (ami persze pont annyira hullámvasút, mint sportkocsi a Ford T modell, de jobb szó most nem jut eszembe hirtelen) és megnézzem a Star Wars: Rise of the Resistance láványosságot, mert beszarás, mennyire jók lesznek, tessék, itt egy videó:

A parkok egy részét komplett Star Wars tematikára építették át, épületekkel, idegen lényeknek beöltözött statisztériával, ahogy kell. Mindkettőt jövőre nyitják meg, nem véletlenül, okos emberek dolgoznak a Disneynél, pontosan ki van ez számolva: 2019-ben jön az új trilógia zárófilmje, és az első élőszereplős Star Wars-tévésorozat is, szóval megint a lézerkardoktól lesz hangos a világ.