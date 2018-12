Múltkor már volt róla szó, hogy valami megmagyarázhatatlan oknál fogva, de elég jól működik a Rage Against The Machine a 2000-es évek egyik legnagyobb slágerével. Ennek a trendnek még nagyon nincs vége, mert az ilyen mashupokért volt erdemes feltalálni az internetet, kérem szépen, David Bowie Fame című száma és a Pantera thrashmetálzenekar 5 Minutes of Anger című metálhimnusza együtt valami hihetetlenül jól szól. Tessék: