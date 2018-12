A korábbi amerikai elnök idén is közzétette, hogy melyek voltak a kedvenc könyvei, filmjei és számai ebben az évben. A listákat bármelyik kritikus megirigyelhetné, annyira jó arányban szerepelnek rajta kommersz és kevésbé népszerű darabok, és annyira nélkülöznek mindent, ami egy kicsit is cikis lenne. Obama kedvenc könyvei között természetesen szerepel a felesége, Michelle Obama életrajza, az egyébként is bestsellerré vált Becoming. Ami pedig a kedvenc filmjeit illeti, azt inkább bemásolom ide, mert a listája úgy tökéletes, ahogy van:

Annihilation

Black Panther

BlacKkKlansman

Blindspotting

Burning

The Death of Stalin

Eighth Grade

If Beale Street Could Talk

Leave No Trace

Minding the Gap

The Rider

Roma

Shoplifters

Support the Girls

Won't You Be My Neighbor

Obama kedvenceit itt lehet részletesen végigböngészni. Trump idei kedvenceiről egyelőre nincs hír, de azt tudjuk, hogy az elnök nagy rajongója Jean-Claude Van Damme színművészetének, a Nagymenőknek és A keresztapának.