Több száz beteg gyereket szállított egy bérelt limuzinnal a szegedi taxis, Berinszki Zoltán. Szeptember óta több ezer kilométert tett meg. Az RTL Híradónak most elmondta, ennek most vége, mert eddig mindent a saját pénzéből fizetett, de az most fogyott el.

A férfi korábban 17 évig volt mentős, de azt nem bírta tovább, így lett taxis Szegeden. Ekkor kitalálta, hogy azzal segít a gyógyíthatatlan beteg gyerekeknek és családjaiknak, hogy hazaszállítja őket az ünnepekre. Kiírta az ötletét Facebookra, és jelentkezett is egy család, akiknek kétéves gyerekük gyógyíthatatlanul feküdt a szegedi gyermekkórházban. A család Hódmezővásárhelyen élt, nem volt saját autójuk, a kisfiú pedig csak háromórás kimenőt kapott a következő infúzióig. Mivel tömegközlekedéssel nem tudták volna a gyereket hazavinni a családi karácsonyozásra, Zoltán ment érte délután háromra, pontban hat órára pedig visszavitte a kórházba. Hatalmas öröm volt a családnak, hogy együtt tölthették a karácsonyt, különösen azért, mert a kisfiú két hónappal később elhunyt.

Zoltán ezután éjjel sofőrködött, nappal pedig beteg és fogyatékkal élő gyerekeket furikázott. Létrehozta a Taxisok és civilek a beteg gyermekekért alapítványt, taxicsekkeket vásárolt, hogy a gyerekek néhány órára hazamehessenek a kórházból, a saját pénzéből limuzint bérelt, hogy cirkuszba, repülőnapra, fesztiválokra vihesse őket.

Bár a limuzinozást abbahagyja, a férfi már új programokon gondolkodik: hajózást, kisvonatozást tervez a gyerekeknek.

sdfd