Nagyon úgy tűnik, hogy a sleep texting, vagyis az alvacsetelés, bármennyire is abszurdan hangzik, létező jelenség: az elkövető alszik, de amikor felcsendül a mobil jól ismert értesítési hangja, mégis ösztönösen kézbe veszi a telefont és válaszol is, miközben gyakorlatilag végig nem ébred fel rendesen. Az ilyesmi állítólag egy éjszaka alatt többször is előfordulhat.

A pennsylvaniai Villanova Egyetem kutatói egy kutatásukban azt vizsgálták, hogyan hat a technológia az egyetemisták alvási mintázatára, ezen belül is arra voltak kíváncsiak, van-e különbség az álmukban csetelők és a többiek alvása között.

A kutatás kis mintán készült, csak összesen 372 hallgatót kérdeztek meg benne két egyetemről. (Ezért a Mindeközbenben olvashat róla, nem a tudományrovatban.) Az eredménye mégis érdekes, mert a megkérdezettek több mint negyede, 25,6 százalékuk vallotta be, hogy írt már üzenetet alvás közben, vagyis minimum 95 ilyen ember létezik. Közülük 72 százalék nem emlékezett erre, amíg másnap ki nem derült.

Maguk az alva írt üzenetek leginkább viccesen elírtak vagy zagyvák voltak, a kutatás pedig arra a nem túl meglepően hangzó megállapításra jutott, hogy

aki álmában csetel, az nem annyira alszik jól,

ami persze a másnapi energiaszintjére és koncentrációs képességére is negatív hatással van. Szóval ha még eddig nem tette meg, halkítsa le éjszakára a telefonját, vagy ami még jobb: a netet is kapcsolja ki, hiszen úgyse használja, mármint jobb esetben