Kanye West és Donald Trump kapcsolata elég viharos, a rapper az elnök egyik leghíresebb és leghangosabb támogatójaként vált ismertté, aztán többször visszavonta nyilatkozatait, törölte Trumpot támogató Twitter-üzeneteit. Tavaly aztán úgy tűnt továbbra is az elnök mellett áll, a Fehér Házban is járt nála, miközben Trump jellegzetes, a kampányára készített piros sapkáját is viselte. Ezt követően azt ígérte, hogy eltávolodik a politikától, de most úgy tűnik mégsem tartja magát ehhez a kijelentéséhez.

Kanye West, aki jelenleg Ye néven fut Twitteren, azt jelentette be közösségi média oldalán, hogy 2019-ben a fellépésein is fogja ezt a piros sapkát viselni, vagyis továbbra is az elnök mellett áll. Szerinte ezzel is azt tudja kifejezni, hogy csak azért, mert fekete az emberek nem mondhatják meg neki, hogy mit tehet meg és mit nem.

From now on I’m performing with my mutherfucking hat on 🐉🐉🐉 — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Azt is kifejtette, hogy szkeptikus amiatt, hogy az afroamerikaiak 90 százaléka a demokratákat támogatja. Egyik üzenetében pedig arra utalt, hogy 2024-ben ő maga is elindul az elnökválasztáson.