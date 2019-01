A Stonewall Inn nevű, melegjogi szempontból is fontos New York-i bárban ('69-ben zavargás tört ki letartóztatások miatt, a csődületből alakult ki később a Pride hagyománya is) adta elő a Like a Prayert és a Can't Help Falling In Love-ot, miközben a fia kísérte akusztikus gitáron:

A zavargásnak idén lesz június 28-án az 50. évfordulója, Madonnát ennek alkalmából nevezték ki a Stonewall hivatalos nagykövetének.