„A csapat már meg is kezdte az országos tarhálást" – írta publicisztikájában a Magyar Idők munkatársa a Mindenki Magyarországa Mozgalom pénzgyűjtéséről. A tarhálás szó visszatérő jelző a kormánypárti médiumokban, most azonban bonyolódik a képlet, ugyanis a Fidesz is pénzgyűjtésbe kezd, ráadásul Orbán Viktor levelében.

Ilyenkor mi a tarhálás szinonimája? A Magyar Idők ugyanebben a lapszámban ebben is segítségünkre siet: