Az Időkép oldalán sok élő adást lehet nézni, az ország több településének több terét, utcáját nézhetjük, hogy mi történik éppen arra felé, milyen az idő stb. Debrecenben több is van, az egyik az egyetem előtti teret mutatja. Itt páran a tér közepére a friss hóba január 5-én beletapostak egy nagy O1G-t, aznap, amikor Budapesten kormányellenes tüntetés volt.

Fotó: idokep.hu

A webkamera adása azonban éppen ahogy elkészült a felirat, megszakadt. Majd egészen vasárnap estig adásszünet volt, mindaddig, amíg kérdéseket nem küldtünk az Időképnek.

Az archívumban látszik, hogy minden napon 00:00-tol 23:59-ig tartanak a visszanézhető felvételek, kivéve az O1G napját, amikor a felirat elkészítése után körülbelül 20 perccel, 21:41-kor az adás megszakad. Az archívumban is csak idáig van a felvétel.

Az egyetem oldalán egyébként most megy az élő, a téren már nem látszik az O1G, valakik széttaposhatták azt. (A Debreciner Facebook-oldal kitett egy fotót, ahogy három alak tesz-vesz a feliraton) Nem tudni, hogy az Időkép - amely felületet ad ezeknek a webkameráknak - magától állította-e le a felvételt miután megjelent az O1G, vagy a kamera működtetője kérte ezt az Időképtől, mindenesetre a Facebookon azt írják, az egyetem elérhetetlenné tudja tenni az Időkép számára a kamerát.

Miközben az Időkép oldalán a tegnapi napig több évre visszamenőleg megvan az archívum erről a térről, tegnap este viszont a debreceni kamerák felsorolásából is eltűnt. Próbáltuk elérni az Időképet, a weboldalon feltüntetett mobilszámok egyikén sem sikerült elérnünk senkit, ezért levélben érdeklődtünk. Levelünkben feltett kérdésünkre - miért állt le tegnap este a felvétel - nem válaszolt az Időkép, csak annyit, hogy most helyreállították a linket, újra lehet látni az élőképet a térről az oldalukon. (Ezzel párhuzamosan a listára is visszakerült)

Az Időkép Facebook-oldalán is többen érdeklődtek az esettel kapcsolatban, ott a cég a kérdésekre annyit válaszolt: "A kamerát ideiglenesen letiltottuk." (Aztán ezt is törölték)

(via A budai Simicska - O1G Facebook-oldal, via Debreciner Facebook-oldal)