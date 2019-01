Az újév első napjával egy új törvény lépett életbe New Yorkban:

minden új vagy felújított épület férfi mosdójában is lesznek pelenkázó asztalok, hogy az apák is ugyanúgy tisztába rakhassák gyerekeiket, mint az anyák.

Így például éttermekben, mozikban, parkokban is lesznek. Ezt a döntést még tavaly áprilisban jelentette be New York állam kormányzója, mert szerinte minden szülőnek járnak az egyenlő jogok, hogy ugyanúgy gondoskodni tudjanak gyerekeikről.

Tavaly terjedt el a fenti fotó a neten, amin egy apa - megfelelő hely hiányában - a földön guggolva, a térdeire fektetve cserélte ki fia pelenkáját. (Huffington Post)