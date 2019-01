Korábban is írtunk már a Duke Egyetemen játszó Zion Williamsonról, akit jelenleg az egyik legtehetségesebb fiatal kosarasként tartanak számon, és jelenleg több mint valószínű, hogy akárki húz is majd az első helyen a 2019-es NBA-drafton, az le is csap majd rá.

A Duke szombaton a Clemsonnal csapott össze az egyetemi bajnokságban, ahol Williamson egyebek mellett egy labdaszerzés után bemutatott egy 360-as zsákolást is, de ami tényleg igazán elképesztő, azt az alábbi kép örökítette meg, és egy jó festményhez hasonlóan hosszú percekig is lehet nézni anélkül, hogy megunná az ember:

Fotó: Twitter / Duke Basketball

(via)