A schengeni rendszer óta pusztulnak a határátkelők épületei a szlovén, szlovák és osztrák határszakaszokon. Voltak erről már cikkeink, legutóbb a bucsui határátkelő hányatott sorsáról, korábban Nagyképben is foglalkoztunk a schengeni határzónával. A Nyugat.hu most több határátkelő sorsával foglalkozik, a cikküket illusztráló, a kőszegi határátkelőnél készült képek egyikéből kiderül, hogy van olyan szellemház, amit megpróbálnak kiadni – az épület állapotát elnézve mondjuk nem vennék rá mérget, hogy tömegek akarnák kibérelni. Bár ki tudja, ilyen környezetben egy vasfüggönyös retro szabadulószobát egész jól be lehetne rendezni, azt hiszem. Nézzék.