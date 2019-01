Semmi probléma, az első ajtót feszegető kedves utas kedvéért megvárjuk a következő lámpát!

– mondta be pár napja a 6-os villamos vezetője a Mechwart ligetnél, és kinyitotta az ajtókat, én meg azóta is csak nézek, hogy ez meg mi volt.

Azt ismerem, hogy "használják a középső ajtókat is", hogy "itt van mögöttünk a másik villamos", meg hogy "ne nyomogassák a vészjelzőt", de ez a kedveskedésbe burkolt beszólás egy, a többi utas számára könnyen beazonosítható embernek, ez nekem új.

Valaki nyilván nem akarta elfogadni, hogy az épp indulni készülő villamos ajtaját már nem tudja kívülről kinyitni, ezért nekiállt feszegetni, a villamosvezető meg nem mert elindulni a balesetveszély miatt, és így 150-200 utassal bent ragadt a megállóban.

Nem kezdtem el nyújtogatni a nyakam, hogy ki lehet az utas, de abból, hogy nem hallatszott üvöltözés a vezetővel, arra lehetett következtetni, hogy nem egy különösebben rámenős, agresszív emberről van szó – az illető valószínűleg leforrázva, vagy csak közömbösen álldogált.

Sőt, az is lehet, hogy külföldi volt, vagy csak valaki, aki nem ismeri a Combinókat. A körúti villamosok ajtaja a megállóban automatikusan bezáródik, de gombnyomásra nyílik, egészen addig, amíg pár másodperccel indulás előtt ez a funkció ki nem kapcsolódik. A gond az, hogy aki nem ismeri, annak nem egyértelmű, hogy nyitható-e még az ajtó: vannak, akik kiakadnak, amikor hiába nyomkodják a gombot, miközben a villamos még másodpercekig a megállóban áll. Ha bent áll a Combino, minden reggel átfutok a Moszkva (izé, Széll Kálmán) téren, és egy csomószor hiába nyomom már a gombot.

Ami persze nyilván nem ok arra, hogy bárki nekiálljon feszegetni. A villamosvezető viszont ezzel együtt sem szólhat be az utasnak, annál is kevésbé, mert a BKV alkalmazottjaként jár el, tehát a vállalat nevében szégyeníti meg mások előtt. Akkor se szólhat be, ha ez már a sokadik türelmetlen utas, ha csúszik a menetrend, ha feltartja a mögötte jövő villamost, és ha feljogosítva érzi magát, hiszen ott van az a több száz ember, aki mind veszít egy percet az életéből. Nem szólhat be, és kész.

A legjobb megoldás nyilván az lenne, ha az ajtógomb körüli fény indulás előtt pirosra váltana, de az biztos sokba kerülne. Vagy ha nem lennének se türelmetlen utasok, se ingerült villamosvezetők. Meg persze háborúk se.