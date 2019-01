Fotó: Magyar Éva

Biztosan sokan ismerik az Index olvasói közül is Magyar Évát, hiszen sokan olvasták a vele készített interjúnkat, amelyben magyar és nemzetközi színészkarrierjéről kérdeztük. Beszélt arról, hogy amikor itthon senki nem ismerte el színházi társulatát, a szakma legnagyobb nevei hívták meg újra és újra külföldre, mégis, amikor végül úgy döntött, Angliába költözik, sokkal nehezebb helyzetben találta magát, mint gondolta volna.

A Cloverfield című hollywoodi film legújabb részének castingjáról például így mesélt: "Mikor már a teljes stábbal kellett találkoznom, megjelent az ablakom alatt egy ezüst Mercedes. Akkor négyszer négy méteren laktunk, a kukák mellett volt a bejárat. Nézegettem ki az iszonyú pici ablakon, hogy lássam, amikor jön a sofőr, és nehogy bejöjjön, és meglássa, hol lakunk. Alig mertem beszállni a gyönyörűen felöltözött sofőr mellé. Amikor elmondtam, hogy ez lehet az első ilyen szerepem, azt ismételgette, ő érzi, hogy meg fogom kapni."

A színésznő most úgy döntött: könyvet ír elmúlt éveinek tapasztalatáról, meg olyan sztorikról, mint hogy milyen úgy kiállni a Londoni Nemzeti Színház színpadára, hogy előtte szóltak nekik: a mai nézők között ott lesz Meryl Streep is. Vagy hogy miért remélte azt Michael Fassbender, ő játssza majd az anyukáját. Kiadója viszont nincs, úgyhogy ezt is saját erejéből szeretné megvalósítani - ezért most gyűjtést indított, hogy aki támogatni szeretné a könyv kiadását, akármilyen kis összeggel is, de segíthessen neki. Ezt ide kattintva lehet megtenni.