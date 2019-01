Gitárokat általában fából szoktak csinálni, az igazi gitárbuzik pedig valószínűleg órákat tudnak vitatkozni azon, hogy melyik fából készült gitár szól a legjobban. De persze láttunk már fémből, műanyagból vagy egy régi garázsból készült hangszert is.

No de olyat, amit 1200 színes ceruzából raktak össze?

Pont ezt a projektet videózta le egy youtuber, akinek úgy tűnik, arra épül majd a csatornája, hogy fura dolgokból épít fasza dolgokat. Eddig két videója van, a ceruzagitár és egy szigszalagból összerakott snowboard.

A gitár elkészítéséhez 1200 színes ceruzát vágott méretre, azokat formába rendezte és leöntötte műgyantával. Az így összeállt ceruzadeszkából kivágott és kicsiszolt stratocaster formájú gitárt, amire aztán rászerelt egy gitárnyakat és minden egyéb tartozékot.

Fotó: Burls Art/Youtube

Már a folyamatot is elég relaxáló nézni, főleg ahogy a csiszoló szivánványszínű forgáccsá alakítja az összeragasztott ceruzákat, de a végtermék szerintem nagyon jól néz ki, és egészen gitár hangja is van. Ráadásul a srác azt állítja, hogy ezelőtt még sosem épített gitárt és nincs is túl jól fölszerelve a műhelye, így nagyrészt összebuherált eszközökkel dolgozik. Akinek tetszik, csinálja utána!