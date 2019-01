Hamarosan jön az Oscar-díjas olasz rendező, Paolo Sorrentino Az ifjú pápa című sorozatának második évada. A sorozat, ami egy finoman szólva is ellentmondásos, furcsa, fiatal pápa hétköznapjait követi a Vatikánban, nagyon megosztotta a közönséget. (Az Index egy podcastban járta körül a sorozatot, itt lehet meghallgatni.) A következő évadról egyelőre annyit lehet tudni, hogy a főhős, Jude Law mellett egy másik főrangú egyházi vezető is fontos szerepet kap. Őt John Malkovich játssza majd, most kijött ez első közös kép róluk, íme: