Tegnap rakta fel a 2018-as Szigeten is nagyot menő énekesnő a csodálatos, hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it című számát, ami, hát, pontosan olyan, amilyen egy LDR-nek lennie kell a világ és az idő bármelyik pontján, csak kicsit téliesebb a szokásosnál.