Kis túlzással médiatörténeti pillanat a mai sajtóban: a NER legkeményebb revolver-bulvárlapjában leközölték Munkácsy Mihály teljes Krisztus-trilógiáját, amelynek utolsó darabját, a Golgotát a napokban vásárolta meg a magyar állam.

Ahhoz képest, hogy papírra nyomtatták, képminőségileg rendben van, igaz, ha valaki ki szeretné rakni a falra, akkor érdemes azért szépen kivasalnia a lapokat, ami egészen különleges élményt jelenthet, hiszen mégis ki az, aki otthon nekiáll kivasalni egy újságot.

Az igazi keményhab a tortán azonban csak most következik. Mivel a festmények "újságba" kerültek, természetesen azok hátoldalain is vannak tartalmak. A Krisztus Pilátus előtt-tel és az Ecce Homo-val nem történt semmi különös, azonban a frissen vásárolt Golgota hátuljára Majka és Curtis balhéja, mondhatni kálváriája került, ami már csak azért is pikáns szinergia, szinkronicitás meg minden, mert ugye a Golgota helyszíne is Kálvária, ami Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben.

A Golgota hátoldalára került még a nap vicce is a Ripostban, ezzel együtt igazán szép ez a tartalmi mesterhármas.

Kívánatos hangulatban lévő feleség a férjéhez:

- Ernő, súgjál valami mocskos dolgot a fülembe!

- Konyha.

Itt pedig az egész sorozat egyben: