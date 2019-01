Mi is többször megírtuk, hogy immár 23. napja nem működik az amerikai kormányzat, ugyanis Donald Trump a végletekig ragaszkodik az amerikai-mexikói határra tervezett falhoz, míg a demokraták nem támogatják azt, így nincs elfogadott költségvetése az országnak. Ez pedig azzal jár, hogy csaknem 800 ezer kormányzati alkalmazott dolgozik fizetés nélkül immár 3. hete, közülük 380 ezret kényszerszabadságra küldtek.

A légi forgalmi irányítóknak azonban dolgozniuk kell ingyen is, ezért kanadai kollégáik szolidaritásból pizzákat adományoznak számukra, írja az Airportál. Az akcióban a monctoni és ganderi irányítóközpontok a New York Centerben dolgozóknak, a montrealiak Bostonba és La Guardia-ra, a torontóiak Clevelandbe, a winnipegiek Grand Forksba és Minneapolisba, a vancouveriek pedig Seattle-be küldtek vacsorát amerikai kollégáiknak.

A vancouveri irányítóközpontban még plakátokat is kihelyeztek, amiken arra hívják fel a figyelmet, hogy a dolgozók a szolidaritás jeleként és baráti gesztusként adakozzanak 5 dollárt amerikai kollégáiknak, hogy azok fizetés nélkül is bemennek dolgozni, és még ilyen körülmények között is biztonságosan kezelik a forgalmat.