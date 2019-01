Párizsban a 15-18 éves tanulóknak egy órával később, azaz reggel 9-kor is kezdődhet az iskola, az oktatási miniszter egy frissen kiadott engedélye alapján. A módosítást az alapozta meg, hogy egyre több kutatás megerősítette, hogy a tinédzserek biológiai órája másképp működik, mint a gyerekeké és a felnőtteké, később lesznek álmosak, és az lenne jó nekik, ha tovább aludnának – írja a 444 a Guardian cikke alapján.

Korábban Nagy-Britanniában is felmerült, hogy érdemes lenne későbbre tolni a középiskolákban a tanítás kezdését, de ott végül az iskolákat visszatartotta az, hogy a szülőknek nehezebb lenne bevinni a gyereket, ha a munkaidő kezdete után kezdődne az első óra, és nem bizonyították be a kutatások elég egyértelműen, hogy jót tesz a kamaszoknak a későbbi ébredés.

Utóbbi azonban változóban van, hála a sok új vizsgálatnak, amik bizonyították az elméletet. Az új tudományos eredmények szerint a tizenévesek kialvatlansága árt a mentális és a fizikai egészségüknek is, rosszabbul teljesítenek az iskolában, szoronganak, és a megzavarodott bioritmusuk a kamaszkori elhízással is összefügg. Emiatt több országban is a későbbi iskolakezdést támogató kampányokra lehet majd számítani a közeljövőben.