A hétvégén befogott, öt éve egy barlangban élő bakkecskét – akinek az elfogásáról videót is készítettünk– Czinkóczky Csaba és a Dharma Állatmenhely fogadta be egy 40 hektáros birtokon. Kaptunk is néhány képet, amin úgy tűnik, hogy a hatalmas bakkecske már elkezdett ismerkedni a nőstényekkel.

Valószínűleg csak az idő fog választ adni arra az örök kérdésre, hogy a női társaságért érdemes volt-e feláldoznia a szabadságát.