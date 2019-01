Pedig még esküvőkön is énekel!

Abdul Salam Maftoon a helyi tehetségkutatón indult el, amikor az egyik zsűri felhívta arra a figyelmét, hogy épp csak egy kicsit néz ki úgy, mint a kanadai miniszterelnök. Néhány rajongója viszont már ennél is tovább ment, és valósággal úgy tekintenek rájuk,

mint az ikerpárra, akit születésüknél választottak el egymástól.

Bár Maftoon állítja, korábban nem is hallott a kanadai hasonmásáról, és hát van is köztük tizennyolc év (az afgán huszonkilenc éves), de szerinte ez a kis hírnév még jót is tehet neki, és akár még a versenyt is megnyerheti. Most már azt is reméli, hogy egyszer találkozhat Trudeau miniszterelnökkel.

Így énekel egyébként Maftoon a tehetségkutatóban:

(Sky News)