Úgy érzem nem itt kéne lennem.

Bizony, Pratt (Parks and Recreations, Galaxis őrzői, Jurassic World) összeszedte minden bátorságát, és párhónapos együttjárás után odaállt Arnold papa elé, hogy akkor vinné a lányát. És nem verték agyon, sőt,

a kalifornia exkormányzó nagyon örült a vejnek.

Katherine Schwarzenegger egyébként 29 éves, nyolc éve írt egy rém hosszú című könyvet (Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back) arról, hogy fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk (hogy a plasztikai műtétei előtt vagy után írta, nem tudni), 2014-ben pedig arról, hogy az apja sportoló-, politikus-, színész- és más híresember haverjai szerint neki kit kellene kezdenie az életével (Just Graduated . . . Now What?), és azóta írónőnek szokás tekinteni.

Legutóbbi könyve 2017-es, a címe Maverick and Me és arról szól, hogyan fogadott be egy menhelyről mentett kutyát.