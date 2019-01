Fut most ez a kampány a Facebookon, hogy tölts föl magadról egy 10 évvel ezelőtti képet, mert ezzel finomhangolhatjuk az arcfelismerő szoftverünket, és az így begyűjtött személyes adataidat később eladhatjuk adatelemző cégeknek ötmilliárd dollárért csak. A trendérzékeny Greenpeace is előrukkolt a saját megoldásával – igaz, ők nem egy emberi arcot, hanem egy jéghegyet mutattak be a 10 évvel ezelőtti, illetve mai állapotában.

(Greenpeace UK Facebook)