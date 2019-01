Tegnap este mi is megírtuk, hogy felújítás miatt jelképes 1000 forintos áron vihetőek a Corvin mozi székei. Huszti István kollégámmal meg is terveztük, hogy beszerzünk belőle otthonra, egy kényelmes moziszékben remekül lehet olvasni, karfája is van.

A sort elnézve nem csak nekünk tetszett meg az ötlet: az egyik oldalon a villamosmegállóig, a másikon a Corvin Plázáig áll a sor. Hirtelen nem is tudom, hogy van-e ennyi szék a moziban. Pedig milyen jól mutatna egy moziszék otthon.