Egy 27 éves amerikai férfinak jutott eszébe az az első ránézésre remeknek tűnő ötlet, hogy Royal Caribbean Cruises Bahama-szigeteki járatának 11. emeletéről az óceánba ugorjon, és ha már eszébe jutott, és az előző napi ivászatból még maradt annyi alkohol a szervezetében, hogy meg is merje tenni, le is ugrott.

A nagyjából 30 méteres ugrás nem csak azért veszélyes, mert az óceán tele van cápával, hanem azért is, mert egy szerencsétlenebb vízbe éréssel sokkal komolyabb sérülései is lehetettek volna. Nick Naydev azt mondta, hogy három napig nem tudott járni az ugrást követően, a döntéséről pedig azt mondta, nem igazán gondolkodott rajta, egyszer csak úgy volt vele, hogy ugrania kell, és be is ugrott az óceánba.

A járatot üzemeltető Royal Caribbean Cruises közölte, hogy Naydevet és barátait is örökre kitiltották a járataikról és jogi lépéseket is fontolgatnak. Az Instagramra feltöltött, ugrásról készült videóból persze nagyon népszerű tartalom lett, és a felvételt készítő férfi szerint túlzás, hogy a Royal Carribean kitiltotta őket.

Naydev mindenesetre már megbánta a dolgot, azt mondta, hogy reméli, hogy mások nem fogják utánozni, mert nagyon veszélyes, amit csinált. A kitiltáson és a lábfájáson kívül egyébként azért sem igazán érte meg a dolog, mert még 200 dollárt is ki kellett fizetnie a repülőjegyért, hogy haza tujdon jutni Nassauból. (HuffPo)