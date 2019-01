...amikről első ránézésre alig lehet eldönteni, hogy most mit is és honnan nézve látunk rajta. Elsőre valami ablaknak, vagy ajtónak néztem például az alábbi fotón látható téglalap alakú nyílást, és csak pár pillanat után értettem meg (olvasva a képhez tartozó leírást), hogy mi is történik épp itt:

Fotó: Makszim Marmur / MTI/AP

Ha szeretnének önök is kicsit töprengeni, akkor várjanak még a lentebb görgetéssel!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

És akkor a megoldás: