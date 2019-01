Egyáltalán nem erről van szó, hanem csak páran ki akarnak menni egy meccsre vasárnap délután. A helyi NFL-csapat, a New Orleans Saints ugyanis közel tíz év után juthat be ismét a Super Bowlba, ehhez a Los Angeles Ramst kell legyőzniük hazai pályán, a hetvenhárom ezres Superdome-ban, ahol amúgy is irtózatos hangzavart tudnak csapni a nézők.

A fotót, ami tényleg simán elvenne egy zombifilm egyik jelenetének is, Adam Schefter sportújságíró osztotta meg Instagramján két órával a kezdés előtt.