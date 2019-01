A leggazdagabbak különleges temetkezéseire több orosz startup is elindult, ezek jellemzően nem csak hazai, de külföldi vendégeket is fogadnak - írja a Russia Beyond The Headlines.

A SpaceWay nevű cég azt vállalja, hogy az elhunyt hamvait potom 5300 dollárért eljuttatja a világűrbe. A cég megszerez minden légi, katonai engedélyt és a kis hamvakkal teli kapszulákat 30 kilométeres magasságban nyitja ki, és ahogy a cég fogalmaz, itt egyesíti őket az univerzummal.

A KrioRus cég valójában nem temet, inkább megőriz. Aki bízik abban, hogy a tudomány fejlődésével később az emberi sejtekből rekonstruálhatóvá válnak az életek, ők kérhetik ezen cég szolgáltatását, vagyis azt, hogy testének egy részét, például az agyát lefagyasztják. Az egész test lefagyasztása 36 ezer dollárba kerül, míg az agy lefagyasztása 18 ezer dollár (de oroszoknak 3 ezer dollár kedvezmény is jár).

A Voyager nevű cég is sokféle szolgáltatást vállal, az elhunyt egyes darabjaiból gyémántot, vagy lapkát készít, de vállal olyan különleges temetéseket is, mint Pápua Új-Guinea-i történelmi szertartás, vagy tengeri zátonyra temetés, de még olyan biomegoldást is, amikor az elhunyt testét különleges húsevő gombák tüntetik el.