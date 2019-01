Vaskút környékéről vittek be egy áramütött rétisast a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre a Szegedi Vadaspark mentőközpontjába. Az áramütés sokszor végzetes baleset, és ha meg is tudják menteni az állatot, annak ára többnyire a sérült végtag elvesztése. Most sikerült ezt elkerülni, és a sérült sas végül annyira erőre kapott, hogy kedden szabadon engedték a Saséri-holtágnál, írja a vadaspark a honlapján.

Sajnos aznap egy másik áramütött rétisast találtak a környéken. Mint a Kiskunsági Nemzeti Park Facebook-oldalán írják, a magyar gyűrűs, osztrák jeladóval ellátott rétisasról egy madarász adott jelzést a szegedi Fehér-tónál. A legyengült madár jobb szárnyának végén áramütésre utaló, alvadt véres sérülés nyomai voltak. Ezt a rétisast is a Szegedi Vadasparkba szállították gyógyulni.