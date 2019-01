Két hónap alatt a negyedik klipje is megjelent a turulrappel berobbanó, majd az ironikus nemzeti trap legnagyobb csillagává emelkedő előadónak, Dé:Nash-nek. Nemrég kiadott egy kislemezt is, és az azon is szereplő Lehel Skrtje című számhoz most készült egy animációs klip.

A szám honfoglaló magyarok kalandozásától a Sargentini-jelentésig veszi át a magyarok ellenségeit. És a lényeg: jön a kürt, és mindenkit szétver.