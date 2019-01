Amikor a legutóbb a bálnák lelövésével és megevésével kapcsolatos problémakörről írtam, és harmadik forrásokra hivatkozva azt állítottam, hogy a bálnahús állítólag rossz, néhány olvasó azzal kontrázott, hogy bizony a bálnahús olyan, mint a jó bélszín.

Ezért is volt nehéz ellenállni, amikor Tokió inkább rántott húsban és az utcán saját hányásukban fetrengő fiatal egyetemistákban gazdag részén, Takadanobabában, azon belül is egy olcsó kocsmában szembejött a tetemre hívó hirdetés, amely szerint a bálna rettentő egészséges, és a hölgyek anélkül tudják fogyasztani, hogy híznának tőle (nem tudom, ez az urakra is érvényes-e), az egy adag nyers izlandi bálnahús pedig mindössze kb. 1200 forintból kijön.

Tekintve, hogy Izlandról származó, azaz legálisan kifogott bálnáról van szó (Izland kulturális okokból vadászhat bálnákra, mivel ez a helyi őslakosok hagyományos létfenntartásának része volt, mielőtt nemzetközi banki- és turisztikai központtá váltak volna, de valamiért ma is ragaszkodnak a bálnák leöléséhez), illetve hogy tudományos és sajtóetikai célokat szolgált, a második szake után úgy döntöttem, megkóstolom, és nem kellett csalódnom: a bálnahús irtózatosan rossz ízű.

Először teljesen nyersen ettem, ami a nyers lóhús textúrájához hasonló, de izében inkább rothadt, tengerbe áztatott lóhúst mintázott, majd gyömbérrel és a mellé felszolgált szezámmag-szósszal, amitől egy fokkal elviselhetőbbé vált, majd sok gyömbérrel, hagymával és egy nagy adag szezámmag-szósszal próbáltam, aminek köszönhetően a bálnaíz eltűnt, és gyömbéres-szezámos-hagymás ízek között csámcsogtam el a maradék rágós húsdarabokat.

Tehát bálnát enni semmi értelme, és ezt most már teljesen saját tapasztalatok alapján is megerősíthetem. Ne egyen bálnát ön se!