KÍsérleti jelleggel még idén beindul először Párizsban és New Yorkban, majd Londonban, 2020-tól pedig további húsz nagyvárosban, például Tokióban és Torontóban egy olyan program, aminek a lényege, hogy hatékonyabbá tegye az újrahasznosítást. Egészen pontosan kikerülje az újrahasznosítást, és előtérbe helyezze az újrafelhasználást.

A TerraCycle nevű hulladékmenedzsmenttel foglalkozó szervezet Loop nevű programjának a lényege, hogy a vásárlók a különféle termékeket olyan tartós csomagolásban kapják meg, amiket rengetegszer újra lehet használni, és ne kerüljenek be az újrahasznosítási spirálba, hanem kerüljék meg azt.

Az először ötezer kiválasztott vásárlóval startoló kísérletben például a Dove és az Axe dezodorokat, a Häagen-Dazs fagyit, a Coca és Pepsi kólát, a Danone termékeit és a Tide tisztítószereit olyan fémdobozokban kapják meg a vásárlók, amiket több ezerszer újra fel lehet használni, a számítások szerint nagyjából nyolc éven keresztül. A gyakorlatban pedig úgy néz ki majd a kísérlet, hogy amikor valakinek elfogy a dezodora vagy a fagyija vagy a mosószere, akkor szól a TerraCycle-nek, hogy jöjjenek összegyűjteni a dobozokat, a szervezet kitisztítja a csomagolást, majd eljuttatja a gyártónak, és már mehetnek is vissza a teli tégelyek a vásárlóknak.

A kísérletet többek között azért indítják el, mert még az újrahasznosítási láncba be is kerülő csomagolások kb. negyede szeméttelepeken végzi. A májusban startoló kísérlet az első valóban komoly lépés lehet abba az irányba, hogy a sokáig az egyéni felelősségvállalás irányába tolt környezetvédelemből kivegyék a részüket a hatalmas globális vállalatok is, amelyek valójában sokkal többet tudnának tenni a változásokért, mint néhány tucat lelkes ember, akik a saját fogyasztásukat igyekeznek minél inkább környezetkímélő módon megoldani.

A kísérlet kiértékelése dönti majd el, hogy nagyobb közönségnek is bevezetik-e a tartósan újrahasználható csomagolásokat, az biztos, hogy ez is a fogyasztóknak azon részének lesz először elérhető, akik meg tudják engedni maguknak a környezettudatosságot. Egyrészt 1-30 dollár közötti kauciót kell majd fizetni a tartós csomagolásokért, másrészt a termékek házhozszállítása is pénzbe kerül majd.

