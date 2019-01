Három lelkes lengyel sportújságíró írt egy könyvet a világ valaha volt egyik legjobb futballválogatottjáról, az ötvenes évek magyar Aranycsapatáról (a könyv miatt többször jártak is hazánkban, néhány éve még egy Vasas-Honvéd meccset is megnéztek, szerencsére ezek után is volt kedvük tovább írni). Norbert Tkacz, Daniel Karaś és David Zeisky könyve, a Bajnokok díj nélkül nem akármilyen sikert érhet el: bár nem a lengyel sportélettel foglalkozik, az év sportkönyve lehet egy lengyelországi internetes szavazáson. Ha azt szeretnék, hogy ez összejöjjön, ide kattintva a könyv alatti Głosuj gombra kattintva szavazhatnak, ha ügyesek voltak, egy Dziękujemy felirat fog feltűnni.