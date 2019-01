Hanem azért is, mert olyan szép légköroptikai jelenségekben lehet elég gyakran része az embernek, mint amilyenről olvasónk küldött képet:

Ezt írta nekünk Gábor:

Még a múlt hétvégén, Ausztriában járva, a Semmeringnél fotóztam a mellékelt képen látható csodálatos természeti jelenséget, melynek a neve minden bizonnyal naphaló kettős (hármas?) nappal, de ezt Önökre bízom. [...] A jelenség gondolom azért jöhetett létre, mert aprószemű, lényegében jégkristályok hullottak az égből úgy, mintha havazna.

Gábornak igaza van, a Nap körüli 22 fokos halót, a két fényes melléknapot, a rajtuk keresztülhaladó halvány parhélikus ívet a levegőben lebegő jégkristályokon megtörő fény hozta létre. Az ilyen téli időjárási jelenséget, amikor a levegőt megtöltik az apró jégkristályok, a szakirodalom gyémántporhullásnak nevezi, így a kialakuló halót is lehet gyémántporhalónak nevezni.

A földfelszín közelében kialakuló gyémántporhullás -5, -10°C körüli hőmérsékleten, magas páratartalom mellett és napos időben fordul elő, igen gyakran sípályák közelében, ahol hóágyúzással akaratlanul is rásegítenek a levegő jégkristálytartalmának növekedéséhez. A szerencsésebbek ilyen hihetetlenül komplex naphalórendszereket is megfigyelhetnek, ha minden körülmény tökéletesen összejátszik:

Egy jó tanács a végére: ha bárki ilyesmit lát, mindenképp próbáljon nagy látószögű, akár panorámaképet készíteni, hogy a halványabb halódarabok is rákerüljenek a képre, ha pedig bruálisan komplex fényjelenségeket lát a Nap körül, mindenképp forduljon meg és ott is fényképezzen, mert nagy valószínűséggel a háta mögött is csodálatos fényíveket lehet látni az égbolton. Ja és ossza meg velünk a képeket!