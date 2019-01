Hanem olyanokat, amik egy, kiskereskedelmi forgalomba még nem is került autóhoz tartoznak. A 25 éves kecskeméti férfi ráadásul nem is teljesen kész, hanem fényezés nélküli – úgynevezett „nyers” – lökhárítókat lopkodott a munkahelyéről az utóbbi időben.

A rendőrség közleményéből nem derül ki, de valószínűleg segítette az elfogását az a tény is, hogy hősünk a még nem is forgalmazott autók nem is teljesen kész lökhárítóit a neten, „az egyik közösségi oldalon” próbálta meg eladni. A házkutatás során viszont mind a 21 darab bontatlan csomagolású lökhárítót megtalálták, így legalább a munkaadójának elvileg okozott 700 000 forintos kár megtérült.

Az ellopott orrelemek nagy valószínűséggel a Las Vegas-i CES-en bemutatott új A-osztályú Mercedesekhez készültek: