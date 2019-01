A MEL Magazine közölt hosszú és tanulságos cikket az emberiség kollektív tudatának legújabb extrém vadhajtásáról, a vízgyűlöletről. Ez pontosan azt jelenti, amire gondol: emberek, akik nem szeretik a vizet, sőt kimondottan utálják, és ezért nem is hajlandók meginni. Az indokok általában a "gyűlölöm az ízét"-től a "gyűlölöm, hogy nincs íze"-ig terjedő skálán mozognak, és hasonlóan változatos az is, hogy mivel váltják ki a vízivást: kávéval, energiaitallak, üdítővel. Ezzel együtt gyakran kerülnek kórházba súlyos kiszáradás miatt, és úgy általában egy merő dehidratáció az életük. A cikk meg is szólaltat egy csomó gyakorló vízgyűlölőt, és hát igen épületes dolgokat mondanak, például:

Imádok jógázni, de a jógaórákra víz helyett bort viszek

Hányingerem támad már egy ásványvizes palack látványától is

Ha két hete bolyonganék a Mojave-sivatagban, és tényleg semmi más választásom nem lenne, talán meginnék egy pohár vizet

Legjobban az Evian ásványvizet utálom, zsíros íze van

8 éves korom óta Coca-Colán élek. Egyszer megpróbáltam átállni diétás kólára, de olyan volt, mintha mérget innék

Próbálok hidratált maradni, szóval néha muszáj infúziót kapnom